COVID-19. В мире вылечилось более 6 млн человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 10 млн 836 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 519 тыс. Излечились 6 млн 057 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 781 тыс 085 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 130 тыс 813. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 453 тыс 369. Число смертей составляет 60 тыс 713. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 661 тыс 165. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 760 новых случаев. Число летальных исходов – 9 тыс 683.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 606 тыс 907. Скончались 17 тыс 860 больных.

В Великобритании число инфицированных достигло 313 тыс 483, умерших – 43 тыс 906. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 296 тыс 739. Число смертности в Испании составило 28 тыс 363.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 288 тыс 477, смертей – 9 тыс 860.

На 8-м месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 282 тыс 043 случаев, смертей - 5 тыс 763.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 240 тыс 760 человек, смертность – 34 тыс 788.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 232 тыс 863. Общее число летальных исходов составляет 11 тыс 106.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 201 тыс 098, скончались 5 тыс 150.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 3, достигнув 83 тыс 537, вылечились 78 тыс 487 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 939, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 194 тыс 225 подтвержденных случаев. В Катаре 97 тыс 897 подтвержденных случаев, смертность - 118. Число заразившихся в Египте достигло 69 тыс 814, здесь зарегистрировано 3 034 случаев смерти.

Число инфицированных в Ираке достигло 51 тыс 524 человек, погибших – 2 050. В ОАЭ - 49 тыс 069 случая, здесь скончались 316 человек. Число заразившихся в Кувейте достигло около 47 тыс человек, умерших - 358.

В Ливане зарегистрировано 1 776 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 35. Число заразившихся в Сирии достигло 312. Скончались 9 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.