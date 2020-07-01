Премьер считает основной стратегической задачей научиться жить параллельно с коронавирусом

Каждый гражданин может снизить статистику количества смертей от коронавирусной болезни, не заражаясь сам и не заражая других. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом после заседания комендатуры 26 июня, добавив, что для этого необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

«К сожалению, наша главная стратегическая проблема в контексте эпидемии коронавируса еще не решена, а наша главная стратегическая задача - научиться жить параллельно с коронавирусом. Что это значит на практике? Каждый из нас должен стараться устроить свою повседневную жизнь так, чтобы не заразиться коронавирусом сам и не заразить других», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что эта проблема еще не решена, поэтому новые случаи заражения коронавирусом продолжают регистрироваться ежедневно.

«Вчера, например, у нас было 515 новых случаев. Это означает, что вследствие этой статистики у нас будет 10 смертей. Конечно, большинство граждан, к счастью, выздоравливает, довольно многие из них проходят через эту болезнь без каких-либо симптомов, но каждый из нас должен понимать, что, пополняя эту положительную статистику, он обрекает кого-то на смерть», - сказал Пашинян.