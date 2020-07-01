Испания и Португалия открывают общую границу

Испания и Португалия в среду открывают свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса с середины марта.

В торжественной церемонии, которая проходит сначала на испанской территории, в крепости Бадахоса, а затем по другую сторону границы, в Элваш, участвуют король Испании Фелипе VI, испанский премьер Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, глава португальского кабинета Антониу Кошта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прослушав гимны двух стран в крепости Алькасаба, построенной арабами в IX веке, где сейчас находится музей, лидеры двух государств и правительств отправились в замок Элваш. Кадры транслировал телеканал 24 Horas.

"Эта встреча на высшем уровне подчеркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля… Обе страны придают огромное значение этому совместному акту", - заявили в правительстве Испании.