Армянские саперы с первого дня пребывания в Сирии разминировали территории площадью в 185 209 кв / м

Пятая группа армянских гуманитарных саперов, врачей и специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность, 16 июня выехала в Сирийскую Арабскую Республику.

Как сообщили Арменпресс в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы, 19 июня генеральный консул Армении в Алеппо Армен Саркисян встретился с прибывшими в Алеппо армянскими специалистами пятой группы и пожелал им успехов.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся рабочей миссии группы. 23 июня руководящий состав дислоцированного в Алеппо российского Центра примирения конфликтующих сторон и заместитель руководителя комитета безопасности провинции Алеппо в ходе ознакомительного визита посетили и гуманитарную группу.

Целью визита было ознакомление и обсуждение дальнейшей деятельности группы и основных положений сотрудничества. 29 июня представитель группы, осуществляющей гуманитарную миссию, в генеральном консульстве Республики Армения в Алеппо, Аркадий Тоноян встретился с руководителем Danish Refugee Council (DRC) Брендой Флорс и ее аппаратом. В ходе встречи с руководящим составом DRC были обсуждены возможные варианты сотрудничества гуманитарной группы и офиса в программах “Информирование об опасности мин и помощи пострадавшим от мин”. В июне саперы 5-й группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Алеппо, разминировали 2 450 квадратных метров заминированной территории, обнаружили три мины ВОГ-17, а также самодельные взрывоопасные предметы.

“Таким образом, с первого дня миссии было разминировано 185 209 квадратных метров территории, из которых сирийским властям были выданы сертификаты на 142 000 квадратных метров территории. Медицинская группа 5-й гуманитарной группы Армении в условиях эпидемических ограничений оказала медицинскую помощь 646 местным жителям. Таким образом, с февраля 2019 года по сегодняшний день медпомощь была оказана 13 772 пациентам. На всей территории постоянной дислокации гуманитарной группы продолжаются работы по ежедневной дезинфекции. Хотя в Алеппо действует ряд ограничений и есть проблемы, обусловленные пандемией, гуманитарная группа на высоком уровне продолжает свою миссию”, - говорится в сообщении центра.