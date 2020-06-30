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Глава МИД Армении провел телефонный разговор с и. о. заместителя госсекретаря США Филиппом Рикером

Глава МИД Армении провел телефонный разговор с и. о. заместителя госсекретаря США Филиппом Рикером

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 29 июня провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“Собеседники детально обменялись мнениями вокруг проблем, обусловленных пандемией COVID-19 и шагов, предпринимаемых по их преодолению на национальном уровне, подчеркнув важность международного согласия и сотрудничества в борьбе с пандемией. В этом контексте министр Мнацаканян выразил благодарность правительству США за оказываемое Армении финансовое содействие.

Была отмечена важность продолжения контактов как в дистанционном, так и в непосредственном формате в рамках армяно-американского стратегического диалога и торговли и инвестиций и реализации достигнутых договоренностей”, - сказано в сообщении МИД.


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