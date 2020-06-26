Шаги нашего государства вызывают панику у президента Азербайджана: Макунц ответила Алиеву

Лидер фракции Национального Собрания «Мой шаг» Лилит Макунц коснулась заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что в своем последнем выступлении диктатор Алиев позволил себе высказать оценки и характеристики, которые относятся исключительно к его правительству. Как сообщает Арменпресс, об этом Макунц написала на своей странице в Facebook.

«Во-первых, Алиев забывает, что говорит о победоносном государстве, которое защитило право своих соотечественников свободно жить в Арцахе. Во-вторых, на пути к укреплению и кристаллизации демократии в нашем государстве у нас могут быть разные подходы к разным политическим силам, даже совершенно несовместимые и противоречивые подходы, но мы не раз доказывали, что у нас нет никаких препятствий на пути защиты нашей безопасности и нашей Родины, и мы выступаем единым фронтом в этом деле», - написала Лилит Макунц.

Макунц отметила, что Алиев, который избегает прямого общения со своим народом, пытается путем дезинформации принизить роль и значение настоящей демократии, чтобы оправдать свою диктатуру, что, безусловно, не упускает из виду определенный круг критиков в Азербайджане, а также международное сообщество.

«Этим шагом Алиев демонстрирует все свои страхи перед демократическими процессами. Фактически, из речи Алиева можно заключить, что шаги, предпринимаемые нашим государством для укрепления безопасности, армии и демократии, глубоко тревожат и вызывают панику у президента Азербайджана, и он должен четко понимать, что нет альтернативы миру, а любое посягательство и любая провокация со стороны Азербайджана получит более чем равноценный контрудар», - отметила глава фракции.