Мы всегда будем помнить, что советский народ разгромил нацизм: президент Российской Федерации

Русский народ всегда будет помнить, что советский народ разгромил нацизм.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

“Мы всегда будем помнить, что советский народ разгромил нацизм. Миллионы людей разных национальностей всех республик Советского Союза”, - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.

Президент Российской Федерации отметил, что и на передовой, и в тылу у врага, и в партизанских отрядах и в подполье они боролись и работали согласно законам мужества и единства.