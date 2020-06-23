Министр обороны Армении отбыл в Москву 

Министр обороны Армении Давид Тоноян по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу 23 июня отправился в Москву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, министр обороны Армении 24 июня в Москве примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.