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Министр обороны Армении отбыл в Москву 

Министр обороны Армении отбыл в Москву 

Министр обороны Армении Давид Тоноян по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу 23 июня отправился в Москву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, министр обороны Армении 24 июня в Москве примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


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