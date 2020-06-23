Вторая группа врачей из Франции сегодня вечером прибудет в Армению

Министр здравоохранения Арсен Торосян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота, руководителя офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Сару Анджарголян и группу врачей, прибывших из Франции, во главе с ее руководителем Александром Миньоном.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, прибывшие из Франции врачи вместе с местными специалистами несколько дней боролись за здоровье пациентов, делали все возможное, чтобы они смогли преодолеть коронавирусную болезнь.

“В этой ситуации мы вступаем на новый этап отношений в сфере здравоохранения Франции и Армении”, - отметил Джонатан Лакот.

Завершив свою миссию, эта команда врачей возвращается на родину. Армения ждет вторую группу врачей из Франции, которые прибудут вечером 23 июня.

“Миссия нашего офиса - укрепление связей Армения-Диаспора, однако в этой борьбе мы прилагаем усилия также и для претворения в жизнь подобных инициатив, и рады, что следующая группа, прибывающая из Франции, будет под руководством врача из диаспоры”, - отметила руководитель офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Сара Анджарголян.

Арсен Торосян Джонатану Лакотту выразил слова признательности за оказанную Францией помощь, вручил врачам благодарственные грамоты и сувениры.

14 июня из Франции в Армению прибыла первая группа врачей, которая 10 дней работала в отделениях реанимации медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич” и Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, а также в медицинском центре “Сурб Аствацацин”.

Визит врачей был организован совместными усилиями Министерства здравоохранения, Фонда государственных интересов Армении, главного уполномоченного по делам диаспоры и Агентства США по международному развитию.