Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

23 июня в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», Кочарян присутствует на судебном заседании.

Ранее судья Апелляционного уголовного суда Арсен Никогосян удовлетворил апелляцию адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна по вопросу меры пресечения их подзащитного. Второй президент отпущен под залог в размере 2 млрд драмов.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности в 2008 году Армен Геворкян.