Армения привержена развитию партнерства с ЕС на основе общих демократических ценностей: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в саммите Восточного партнерства в режиме видеоконференции. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в саммите приняли участие также председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, главы государств-членов Восточного партнерства - Беларуси, Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, лидеры других европейских государств.

В своей речи премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемые председатели,

Уважаемые коллеги,

Рад встретиться с вами в рамках этой видеоконференции. Надеюсь, в следующий раз, в начале 2021 года, у нас будет возможность лично встретиться на саммите Восточного партнерства.

За последние два года правительство Армении провело всеобъемлющие реформы для создания сильных демократических институтов, основанных на верховенстве закона и подотчетности правительства. Борьба с коррупцией и реформа судебной системы находятся в центре нашей повестки дня.

Наши усилия, однако, сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны бывших олигополий и коррумпированных кругов. Те, кто боится потерять свое незаконно нажитое имущество, манипулируют средствами массовой информации и распространяют ложные слухи, чтобы посеять недоверие к правительству и подорвать усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.

Несмотря на все эти препятствия, мы решительно продолжим реформы, чтобы сделать демократию в Армении необратимой.

Уважаемые коллеги,

На каждом этапе процесса реформ мы ощущали безоговорочную поддержку наших европейских партнеров. Европейский союз является основным партнером Армении в процессе становления государственных структур. В этой связи Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве имеет особое значение.

Армения привержена развитию партнерских отношений с ЕС на основе общих демократических ценностей и культурных общностей. Восточное партнерство является движущей силой нашего сотрудничества. Оно обеспечивает эффективную платформу для диалога и сотрудничества между ЕС и странами региона. Поддержание его целостности и преемственности имеет первостепенное значение. Любая попытка создать внутренние водоразделы подорвет истинную философию и влияние Партнерства.

Армения приветствует совместное коммюнике о политике, которая будет реализована после 2020 года. Пять целей, изложенных в документе, соответствуют нашим приоритетам. Мы верим, что намеченные после 2020 года цели должны обеспечить высокую устойчивость и ощутимые результаты. Лучший способ обеспечить видимые результаты для граждан Армении - начать долгожданный диалог о либерализации визового режима.

Меры, предпринятые для борьбы с коронавирусом, являются еще одним свидетельством политики Партнерства ЕС по солидарности и сотрудничеству. Армения высоко ценит поддержку в размере более 92 миллионов евро, которая направлена на удовлетворение непосредственных потребностей кризиса и смягчение его негативных последствий.

Глобальные вызовы требуют совместных действий, а не конфронтации. Любая попытка эскалации напряженности в регионе в условиях пандемии крайне безответственна и должна быть осуждена международным сообществом. В этом контексте последовательная и сбалансированная позиция ЕС по нагорно-карабахскому конфликту в соответствии с подходами сопредседателей Минской группы ОБСЕ является очень важным фактором в поддержании мира и стабильности в нашем регионе.

Спасибо за внимание”.

В ходе видеоконференции премьер-министр отреагировал на искажающее факты и необоснованное заявление президента Азербайджана. В частности, Никол Пашинян подчеркнул проводимую до сих пор властями этой страны расистскую политику, приведя в качестве примера прославление Рамиля Сафарова, убившего топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Никол Пашинян подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха полон решимости строить свое собственное будущее и готов защищать свою безопасность, адекватно реагируя на любые посягательства.

Премьер-министр еще раз призвал президента Азербайджана проявить конструктивный подход и, наконец, публично согласиться с предложенной им ранее формулой: любое урегулирование арцахской проблемы должно быть приемлемым для народа Арцаха, для народа Армении и для народа Азербайджана.