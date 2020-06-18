Премьер-министр Армении Никол Пашинян на улицах Еревана раздает прохожим медицинские маски, благодарит их за ношение маски.

Люди также, в свою очередь, выражают благодарность Пашиняну за проделанную работу.

Премьер-министр во время прогулки вошел в Армянский государственный институт физической культуры и ознакомился с тем, как там соблюдаются противоэпидемиологические правила.

Некоторые граждане подходили к Пашиняну с волнующими их вопросами, некоторые передавали письма.

В Армении 18 июня по состоянию на 11:00 подтверждено 18 698 случаев COVID-19, из которых 7 560 выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 728 пациентов. Всего было проведено 89 992 теста

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 309 летальных исходов.

Зафиксировано еще 10 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян