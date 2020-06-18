Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Никол Пашинян на улицах Еревана раздает прохожим медицинские маски

Никол Пашинян на улицах Еревана раздает прохожим медицинские маски

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на улицах Еревана раздает прохожим медицинские маски, благодарит их за ношение маски. 

Люди также, в свою очередь, выражают благодарность Пашиняну  за проделанную работу.

Премьер-министр во время прогулки вошел  в Армянский государственный институт физической культуры и ознакомился с тем, как там соблюдаются противоэпидемиологические правила.

Некоторые граждане подходили к Пашиняну с волнующими их вопросами, некоторые передавали письма.

В Армении 18 июня по состоянию на 11:00 подтверждено 18 698 случаев COVID-19, из которых 7 560 выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 728 пациентов. Всего было проведено 89 992 теста 

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 309 летальных исходов. 

Зафиксировано  еще 10 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. 

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян


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