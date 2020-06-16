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Парламент Армении одобрил ходатайство о лишении свободы Гагика Царукяна

Парламент Армении одобрил ходатайство о лишении свободы Гагика Царукяна

Парламент Армении одобрил ходатайство генерального прокурора Армении Артура Давтяна о лишении свободы лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, голосование было закрытым и тайным. Ходатайство было принято 87 голосами “за”.

Результаты голосования представил председатель Счетной комиссии Ваагн Овакимян.

“В голосовании приняли участие 87 депутатов. Нет недействительных бюллетеней. Голоса распределились следующим образом: 87 "за", 0 против и 0 воздержавшихся”, - сказал Овакимян.


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