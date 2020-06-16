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Масис Маилян встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном

Масис Маилян встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном

16 июня министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с находящимся в Степанакерте с рабочим визитом секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся внешней политики и безопасности двух армянских республик, также обменялись мнениями вокруг усилий по обеспечению благоприятных внешних условий для безопасного развития Республики Арцах.


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