Масис Маилян встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном

16 июня министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с находящимся в Степанакерте с рабочим визитом секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся внешней политики и безопасности двух армянских республик, также обменялись мнениями вокруг усилий по обеспечению благоприятных внешних условий для безопасного развития Республики Арцах.