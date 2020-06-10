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ВОЗ готова всем потенциалом и инструментами поддержать Армению в борьбе с эпидемией

ВОЗ готова всем потенциалом и инструментами поддержать Армению в борьбе с эпидемией

Министр здравоохранения Арсен Торосян провел встречу в режиме видеоконференции с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние работы, а также возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая стала вопросом повестки дня в последние месяцы.

Арсен Торосян представил ситуацию в Армении с точки зрения коронавирусной болезни, предпринятые и текущие шаги, а также проинформировал о запланированных работах.

Был затронут широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов: от регулирования изменений в поведении людей до узких профессиональных вопросов.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге вновь выразил готовность поддержать предпринимаемые в стране усилия всем потенциалом и инструментами организации, которые позволят преодолеть все проблемы, связанные с эпидемией.

Следует отметить, что ВОЗ является важным международным партнером в области здравоохранения, а также глобальной платформой для обмена профессиональной и срочной информацией, советами и инструкциями.


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