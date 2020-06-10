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Давид Тоноян представил руководящему составу ВС нового начальника Генштаба

Давид Тоноян представил руководящему составу ВС нового начальника Генштаба

Министр обороны Армении Давид Тоноян 10 июня представил руководящему составу Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба ВС новоназначенного начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Отметив значительную военную биографию Оника Гаспаряна, его службы во всех командных звеньях, глава оборонного ведомства Армении выразил уверенность, что и впредь заслуженный генерал не пожалеет сил и энергии для выполнения поставленных перед Вооруженными силами задач на самом высоком уровне.

Выразив благодарность за оказанное доверие, генерал-лейтенант Оник Гаспарян отметил, что в основе деятельности возглавляемой им структуры будет заложена идея командной работы, что приведет к более желаемым результатам.

В ходе встречи были обсуждены также и вопросы, касающиеся осуществляемых в Вооруженных силах превентивных противоэпидемических мероприятий.


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