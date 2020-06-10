Давид Тоноян представил руководящему составу ВС нового начальника Генштаба

Министр обороны Армении Давид Тоноян 10 июня представил руководящему составу Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба ВС новоназначенного начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Отметив значительную военную биографию Оника Гаспаряна, его службы во всех командных звеньях, глава оборонного ведомства Армении выразил уверенность, что и впредь заслуженный генерал не пожалеет сил и энергии для выполнения поставленных перед Вооруженными силами задач на самом высоком уровне.

Выразив благодарность за оказанное доверие, генерал-лейтенант Оник Гаспарян отметил, что в основе деятельности возглавляемой им структуры будет заложена идея командной работы, что приведет к более желаемым результатам.

В ходе встречи были обсуждены также и вопросы, касающиеся осуществляемых в Вооруженных силах превентивных противоэпидемических мероприятий.