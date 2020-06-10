Судебная власть есть и остается исключительно в поле профессиональной деятельности: председатель ВСС

Высший судебный совет - аполитичная структура.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Высшего судебного совета в Facebook, об этом сказал председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян.

“Сегодня утром в прессе появились очередные слухи о моем якобы “требовании властей уйти из системы”. Сожалею, что некоторые так и не могут понять, что судебная власть, Высший судебный совет и лично я аполитичны. Более того, любая попытка, втянуть нас в политическую плоскость, обречена на провал.

Кстати, этим принципиальным подходом ВСС обусловлено также и то, что в последнее время многочисленные слухи, ложные слухи, распространяемые различными общественными деятелями в средствах массовой информации, с нашей стороны остаются без ответа. Судебная власть есть и останется исключительно на поле профессиональной деятельности”, - отметил Вардазарян.

Он сказал, что имея ответственную миссию председателя ВСС, действует и будет действовать исключительно в рамках полномочий, отведенных ему Конституцией и законами Республики Армения, в пределах большой ответственности, возложенной на него судебной властью.