ВС Армении - гарантия нашего суверенитета: Пашинян представил нового начальника ГШ ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил высшему офицерскому составу нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Армения Оника Гаспаряна.

Как передает Арменпресс, Пашинян поблагодарил Артака Давтяна за проделанную работу и подчеркнул, что проделана огромная работа, произошли большие изменения и сформирована большая повестка дня.

Поздравив генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, премьер-министр отметил, что он не новый человек в Вооруженных силах.

“Господин Гаспарян в Вооруженных силах не новый человек, и, как и господин Давтян, он прошел по всем ступеням продвижения военной службы”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что за все время пребывания на посту премьер-министра, общаясь с Вооруженными силами, он сделал очень важную и приятную констатацию: военные, как слой населения, уже состоялись в Армении.

“Вооруженные силы - остов нашей государственности, они является самым важным гарантом нашего суверенитета, нашей государственности и нашего существования. Вооруженные силы -наша основная сила и наш гарант, и правительство Армении обязано создавать условия для этой структуры, для решения задач, поставленных перед ней”, - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в ближайшее время они вместе с Артаком Давтяном проанализируют совместную работу, зафиксируют, что получилось, а что нет. Пашинян выразил надежду, что они придут к общим выводам относительно случившегося и дальнейших действий.

“Господин Оник Гаспарян, я уверен, что все это время Вы полноценно и полностью были вовлечены в происходящие процессы. Уверен также, что будет обеспечена не только наследственность изменений, но и улучшится качество решения проблем. Думаю, что под Вашим руководством ВС с каждым днем, с каждой неделей, месяцем и годом будут становиться все более боеспособными. Наша величайшая задача заключается в том, чтобы поднять имидж ВС Армении и общественное отношение, любовь и оценку этой структуре до самого высокого уровня. Это самая лучшее, что мы можем сделать”, - сказал премьер-министр.

Артак Давтян освобожден от должности начальника Генштаба ВС Армении 8 июня, в тот же день на эту должность назначен Оник Гаспарян.

Лилит Демурян