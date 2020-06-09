Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июня посетит военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Военный парад, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вследствие пандемии коронавируса, 9 мая не состоялся, он бел перенесен на 24 июня.

В Параде Победы в Москве примет участие одна колонна из Армении, состоящая из 75 человек. Они пронесут боевые знамена Таманской дивизии и флаг Республики Армения.

Президент России Владимир Путин 1 июня поздравил премьер-министра Армении с Днем рождения и пригласил его принять участие в параде.