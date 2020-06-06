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"Мой шаг" проводит заседание

"Мой шаг" проводит заседание

Фракция Национального собрания РА "Мой шаг" проводит заседание. 

Как  передает Арменпресс, заседание проходит в офисе партии «Гражданский договор».

Перед началом заседания депутат фракции Грачья Акопян отметил в беседе с журналистами, что, как и всегда, они собираются, чтобы обсудить разные темы.

Других подробностей  о повестке дня пока нет.




Анна Григорян


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