"Мой шаг" проводит заседание
Фракция Национального собрания РА "Мой шаг" проводит заседание.
Как передает Арменпресс, заседание проходит в офисе партии «Гражданский договор».
Перед началом заседания депутат фракции Грачья Акопян отметил в беседе с журналистами, что, как и всегда, они собираются, чтобы обсудить разные темы.
Других подробностей о повестке дня пока нет.
Анна Григорян
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