Фракция Национального собрания РА "Мой шаг" проводит заседание.

Как передает Арменпресс, заседание проходит в офисе партии «Гражданский договор».

Перед началом заседания депутат фракции Грачья Акопян отметил в беседе с журналистами, что, как и всегда, они собираются, чтобы обсудить разные темы.

Других подробностей о повестке дня пока нет.

Анна Григорян