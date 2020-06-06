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По решению Коменданта, в селе Дзорагюх Гегаркуникской области закрыт въезд-выезд

По решению Коменданта, в селе Дзорагюх Гегаркуникской области закрыт въезд-выезд

Премьер-министр РА Никол Пашинян сообщает, что сегодня решением Коменданта  будут перекрыты выезд  и въезд  из общины Дзорагюх  Гегаркуникской области. «Причина в том, что один из наших дорогих соотечественников отправился из Дзорагюха в деревню Гохт для участия  в  похоронах. Через три или четыре дня он принял участие в похоронах уже в своей деревне, в результате чего у нас уже есть 63 случая коронавируса в Дзорагюхе. Один из этих 63 граждан принял участие в похоронах в селе Цовасар», - как  передает Арменпресс, об этом сообщил  Никол Пашинян на своей странице в Facebook.  

Он сообщил, что у нас был похожий случай в Ддмашене, когда   приехали из Раздана на  похороны, заразили членов   этой  семьи, в результате чего умер дед. В результате в селе было зарегистрировано более 100 случаев заражения. 

«В связи с похоронами в Ддмашене   заразились люди в 6 других общинах региона. Уважаемые соотечественники, уважайте человеческие жизни, не нарушайте противоэпидемические правила», - сказал премьер-министр.


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