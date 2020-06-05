В настоящее время в Армении не хватает пробоотборных палочек для выявления коронавируса

В настоящее время в Армении не хватает пробоотборных палочек для выявления коронавирусной болезни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

4 июня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний приобрел 4600 палочек для проведения 2300 тестов (по 2 палочки используются на образец). 600 палочек для проведения 300 тестов были розданы в первичные звенья здравоохранения, в частности, в Ереванскую поликлинику № 17», - написала Никогосян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения сообщила, что в ближайшие дни ожидается импорт большой партии палочек, которые будут распределены в соответствующие учреждения.