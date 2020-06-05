В Арцахе от коронавирусной болезни вылечились еще 3 пациента

Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Арцахе увеличилось на 3, в общей сложности излечились 31 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Арцахе зарегистрировано 57 случаев заражения. Фактически лечение получают 26 человек, состояние которых оценивается как удовлетворительное. В общей сложности в Арцахе протестировано 1 113 человек, есть 69 изолированных лиц.

Срок объявленной 12 апреля в Арцахе чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня.

Лилит Демурян