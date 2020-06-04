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Кардинальных подвижек нет, но оптимизм остается: Захарова о нагорно-карабахском урегулировании

Кардинальных подвижек нет, но оптимизм остается: Захарова о нагорно-карабахском урегулировании

В переговорном процессе по Нагорному Карабаху каких-то кардинальных подвижек нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы выступаем за политическое урегулирование этого уже затянувшегося, длительного кризиса путем переговоров. И делаем все возможное, как страна-сосед, как страна, которую связывает длительная история дружбы, взаимодействия и сотрудничества с этими странами, суверенными государствами, для того чтобы внести свой конструктивный вклад”, - отметила Захарова.

Она также подчеркнула роль РФ как страны-сопредседателя, которая принимает участие в работах Минской группы.

Хотя каких-то кардинальных подвижек нет, но могу подтвердить, что оптимизм остается”, - отметила официальный представитель МИД РФ.


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