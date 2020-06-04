Рассматриваем несколько сценариев: премьер о возвращении к ограничениям

Комендатура рассматривает несколько сценариев урегулирования вызванной коронавирусом ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал на брифинге после заседания комендатуры, коснувшись вопроса о возможности возврата ограничений.

«Мы также рассматриваем возможные экономические последствия этих сценариев, возможное экономическое бремя, и именно в этом контексте мы будем принимать решения. Мы обсуждали сегодня, что даже с такими расчетами мы можем сделать вывод, что экономическое бремя будет невыносимым, и нам придется искать другой путь. В любом случае, мы обсуждаем несколько сценариев, и по одному из них будет принято решение», - сказал премьер-министр.