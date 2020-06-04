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Банки дали кредитные отпуска 550 000 физических лиц

Банки дали кредитные отпуска 550 000 физических лиц

Банки и кредитные организации в антикризисных целях уже пересмотрели обязательства по кредиту  550 000 физических лиц на сумму около 682 млрд драмов в размере 45 млрд драмов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“То есть, были оформлены кредитные отпуска. Кроме того, 17 400 юридическим лицам предоставили кредитные отпуска в связи с текущими обязательствами в 57 млрд драмов по кредиту на 640 млрд драмов”, - сказал премьер.


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