Банки дали кредитные отпуска 550 000 физических лиц

Банки и кредитные организации в антикризисных целях уже пересмотрели обязательства по кредиту 550 000 физических лиц на сумму около 682 млрд драмов в размере 45 млрд драмов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“То есть, были оформлены кредитные отпуска. Кроме того, 17 400 юридическим лицам предоставили кредитные отпуска в связи с текущими обязательствами в 57 млрд драмов по кредиту на 640 млрд драмов”, - сказал премьер.