Президент Арцаха принял мэра Степанакерта

4 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял мэра Степанакерта Давида Саркисяна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Был обсужден ход работ по ремонту квартир семей военных инвалидов первой категории, проживающих в столице. Президент отметил, что программа находится в центре его непосредственного внимания, и необходимо приложить все усилия для ее завершения в намеченные сроки.

Араик Арутюнян поинтересовался также ходом жилищного строительства, осуществляемого частными инвесторами в Степанакерте, отметив важность того, что в ближайшее время в столице начнутся работы по строительству новых домов. “В ближайшие пять лет мы построим тысячи квартир, что позволит решить жилищную проблему наших соотечественников, находящихся в очереди служащих офицерского состава, семей погибших, инвалидов первой группы, других социальных групп и, самое главное, создать доступные ипотечные условия, претворив в жизнь наш девиз предвыборного периода “Каждой семье - отдельную квартиру”, - сказал А. Арутюнян. Он подчеркнул, что до сдачи в эксплуатацию этих квартир семьям указанных социальных групп будет предоставляться компенсация за аренду жилья.

В ходе встречи Давид Саркисян представил президенту проблемы городского хозяйства, а также работы по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа.