В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание

Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания. Как передает Арменпресс, в повестку дня заседания 3 июня включены два вопроса.

Депутаты во втором чтении обсудят и проголосуют за законопроект О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О временной нетрудоспособности и пособиях по материнству” и о внесении изменений и дополнения в Конституционный закон “Регламент Национального собрания” Республики Армения.

Законопроектом О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О временной нетрудоспособности и пособиях по материнству”, предложенным депутатом НС от фракции “Мой шаг” Нареком Зейналяном, предлагается выделить пособие по изоляции для некоторых групп граждан, законопроектом О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон “Регламент Национального собрания” Республики Армения, предложенный депутатами фракции “Мой шаг” Анной Карапетян и Владимиром Варданяном, предлагается продление до 30 ноября 2020 года сроков вступления в силу положений, касающихся перехода на гражданскую службу от государственной службы в аппарате Национального собрания, устанавливающих управленческие правоотношения, гражданскую службу, а также другие особенности организации и деятельности аппарата Национального собрания.

Оба законопроекта на внеочередном заседании НС 3 июня были приняты в первом чтении.

Норайр Шогикян