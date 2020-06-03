В Армении ношение маски во всех общественных местах будет обязательным

В Армении ношение маски во всех общественных местах за пределами места проживания будет обязательным. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

Исключение будет только для детей в возрасте до шести лет.

«Некоторые случаи просто оставлены на рациональный подход. Думаю, что у нас не должно быть проблем в этом отношении. Понимаю, что ношение маски в таких погодных условиях принесет некоторые неудобства, но уменьшит распространение инфекции», - сказал Авинян.