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Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 57

Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 57

В Арцахе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной болезни, 26 из которых излечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе протестировано 984 человека, есть 98 изолированных лиц. Зафиксировано 3 новых случая заражения. Они являются гражданами Республики Арцах, прибывшими из РФ. По прибытии все были изолированы в соответствующих местах.

В Арцахе случаев смерти не зарегистрировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля в Арцахе, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 мая, до 22:00 11 июня.

Лилит Демурян


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