Армен Саркисян провел дистанционную беседу с послом Италии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян по видеосвязи провел беседу с послом Италии в Армении Винченцо Дель Монако, поздравив посла и в его лице весь народ Италии с Национальным праздником Итальянской Республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян еще раз выразил свою поддержку народу дружественной Италии, выразив уверенность, что в скором времени будут преодолены все последствия эпидемии коронавируса, и обе страны вновь будут развивать свои отношения.

Посол Дель Монако выразил благодарность за поздравления и пожелания, отметив, что во время эпидемии в Италии, он всегда ощущал теплоту и дружбу армянского народа.

Говоря о глубоких дружественных отношениях между Арменией и Италией, собеседники подчеркнули важность последовательного укрепления и развития сотрудничества. В этом контексте стороны коснулись предстоящего осенью государственного визита президента Саркисяна в Италию, перспектив и возможностей сотрудничества между двумя странами в экономической, научно-технической, культурной и в ряде других сфер. Посол Дель Монако отметил, что визит на высоком уровне будет значимым в плане расширения двусторонних отношений и углубления сотрудничества в указанных сферах.