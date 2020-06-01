Президент Казахстана направил поздравительное послание премьер-министру Армении

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Под Вашим руководством Армения успешно претворяет в жизнь важные социально-экономические преобразования, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста и повышению авторитета страны на международной арене.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление казахстанско-армянских отношений, основанных на добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки.

Уверен, благодаря нашим совместным усилиям всестороннее сотрудничество Казахстана и Армении и впредь будет динамично развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

В этот знаменательный день, уважаемый Никол Воваевич, искренне желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений, а дружественном армянскому народу - благополучия и процветания”․