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Президент РФ подписал указ о дате проведения голосования по поправкам в конституцию

Президент РФ подписал указ о дате проведения голосования по поправкам в конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что голосование по поправкам должно быть организовано с учетом обстановки по коронавирусу и обеспечения безопасности населения.


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