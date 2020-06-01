Президент РФ подписал указ о дате проведения голосования по поправкам в конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что голосование по поправкам должно быть организовано с учетом обстановки по коронавирусу и обеспечения безопасности населения.