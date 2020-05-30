Организованным правительством Индии рейсом в Армению из Дели вернулись 23 гражданина РА

В рамках мер по оказанию помощи и обеспечения возвращения граждан Армении на Родину в условиях распространения коронавируса нового типа, в результате сотрудничества министерства иностранных дел Республики Армения с посольством Индии в Армении и посольством Армении в Индии, правительством Индии 29 мая на коммерческой основе был организован специальный рейс Дели-Ереван.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространено на странице МИД РА в Facebook.

«Данным рейсом в Армению из Индии были перевезены 23 граждан РА, а из Армении в Индию - 130 обучающихся в Армении индийских студентов.

Министерство иностранных дел Республики Армения выражает глубокую благодарность партнерам из Индии за оказанную поддержку», - говорится в сообщении.