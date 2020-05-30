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Организованным правительством Индии рейсом в Армению из Дели вернулись 23 гражданина РА

Организованным правительством Индии рейсом в Армению из Дели вернулись 23 гражданина РА

В рамках мер по оказанию помощи и обеспечения возвращения граждан Армении на Родину в условиях распространения коронавируса нового типа, в результате сотрудничества министерства иностранных дел Республики Армения с посольством Индии в Армении и посольством Армении в Индии, правительством Индии 29 мая на коммерческой основе был организован специальный рейс Дели-Ереван.

Как  передает Арменпресс,  сообщение об этом   распространено на  странице МИД РА в Facebook.   

«Данным рейсом в Армению из Индии были перевезены 23 граждан РА, а из Армении в Индию  - 130 обучающихся в Армении индийских студентов.

Министерство иностранных дел Республики Армения выражает глубокую благодарность партнерам из Индии за оказанную поддержку», - говорится в сообщении.

 

 


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