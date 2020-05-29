Ереванский зоопарк 1 июня будет закрыт

Из соображений безопасности Ереванский зоопарк будет закрыт 1 июня.

Как передает Арменпресс, ереванский зоопарк опубликовал информацию об этом на своей странице в Facebook.

«Самое важное для нас - это здоровье наших посетителей», - было принято решение с учетом возможного большого притока людей в парк в этот день. Мы приносим извинения за неудобства", - говорится в заявлении.

Ереванский зоопарк возобновил свою работу с 18 мая.