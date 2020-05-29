Ереванский зоопарк 1 июня будет закрыт
14:56, 29 Май, 2020
Из соображений безопасности Ереванский зоопарк будет закрыт 1 июня.
Как передает Арменпресс, ереванский зоопарк опубликовал информацию об этом на своей странице в Facebook.
«Самое важное для нас - это здоровье наших посетителей», - было принято решение с учетом возможного большого притока людей в парк в этот день. Мы приносим извинения за неудобства", - говорится в заявлении.
Ереванский зоопарк возобновил свою работу с 18 мая.
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