Начинается прием абитуриентов для формирования новой патрульной службы

В контексте реформ в полиции планируется создание новой патрульной службы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении․

“Это будет первая волна современной полиции с высокой зарплатой, новыми функциями, новым оборудованием, новым образованием и навыками и, самое главное, новым мышлением. Эти новые ценности, будут привиты в течение 5 месяцев (сентябрь-январь) обучения в образовательном комплексе полиции.

Цель - новая патрульная служба: новая, динамичная внешняя служба, которая будет осуществляться и пешим ходом и на машинах

Сроки (сроки могут быть изменены в связи с ситуацией с COVID-19)

Начало приема абитуриентов - июнь 2020 года, вступительные экзамены - июль, начало курса -сентябрь

Обучение - 5 месяцев

Старт патрульной службы в Ереване - первый квартал 2021 г.

Кто может подать заявку?

Любой, кто имеет, по крайней мере, среднее образование и не страдает заболеваниями, предусмотренными списком установленным правительством Армении

Прошедший обязательную военную службу и соответствующий требованиям статьи 11 Закона “О службе в Полиции”

Сотрудники полиции, которые соответствуют тем же требованиям.

О приеме

Общее количество мест приема - 770

Обследование здоровья и физической подготовки

Тест на общие знания и психологическое описание,

Интервью

При равных результатах приема абитуриенты женского пола будут иметь преимущество

Абитуриентам предъявляются минимальные требования (18 - 35 лет, как минимум со средним образованием, для приема не требуется опыта работы).

О ходе обучения

Интересные и динамичные групповые занятия, с минимумом теоретической части, командные и практические занятия будут преобладать

Тактические упражнения и интенсивные занятия по огневой подготовке

Уроки специальной подготовки, которые будут вести специалисты зарубежных правоохранительных органов

Частые встречи-обсуждения с высокопоставленными должностными лицами, депутатами, послами, уроки лидерства

Курсы иностранных языков

Текущие частые тесты, которые облегчат сдачу выпускного экзамена.

Привлекательность службы

Сразу после успешного завершения 5-месячного курса в образовательном комплексе полиции выпускник назначается на работу. Успеваемость в ходе обучения и бывшая служба в полиции могут дать учащемуся преимущество в назначении на должность в группе, соответствующей офицерскому званию

О финансировании

в процессе обучения - 68.000 др., сотрудникам полиции - сохранение зарплаты.

минимальная заработная плата - 320.000 драмов (облагается налогом, 237.400 драмов)

О внешнем виде

Новая форма патрульной службы в соответствии с международными стандартами, оснащенность новыми техническими и специальными средствами, новые автомобили

Перспективы карьеры

Рост по ступеням патрульной службы, при желании и профессиональных достоинствах переход к другим службам в системе полиции после прохождения курса переподготовки в образовательном комплексе полиции.

Профессиональный прогресс, возможность служить в уголовной полиции

Социальные гарантии включены, но не ограничены

Единовременная денежная помощь служащему и члену его семьи при переводе на новое место службы

Единовременная денежная помощь в случае причинения вреда имуществу служащего, вследствие брака, длительной болезни или смерти члена семьи или стихийного бедствия

Служащему и членам семьи - бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях

Медицинское обслуживание служащего и члена его семьи в других медицинских учреждениях со скидкой в 50%, включая операции и медицинские вмешательства, считающиеся дорогими в данной области

Льгота на бесплатное пользование общественным транспортом

Предоставление денежной компенсации за аренду жилого помещения служащими, нуждающимися в улучшении жилищных условий в период службы, в порядке и размерах, установленных правительством Армении

После 20 лет службы в полиции - единовременная выплата в 20-кратном размере минимальной заработной платы, а также военная пенсия на основании коэффициента соответствующей должности

Контакты для вопросов и предложений

Министерство юстиции Армении: +37410 594028; patrol@moj.am

Образовательный комплекс Полиции Армении + 37410 770981; info@edupolice.am

Приходите в полицию…

Станьте лицом новой Полиции, пройдя патрульную службу

* Это не объявление о приеме, объявление о приеме заявок будет представлено в течение ближайшей недели”, - говорится в сообщении.