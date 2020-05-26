Начинается прием абитуриентов для формирования новой патрульной службы
В контексте реформ в полиции планируется создание новой патрульной службы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении․
“Это будет первая волна современной полиции с высокой зарплатой, новыми функциями, новым оборудованием, новым образованием и навыками и, самое главное, новым мышлением. Эти новые ценности, будут привиты в течение 5 месяцев (сентябрь-январь) обучения в образовательном комплексе полиции.
Цель - новая патрульная служба: новая, динамичная внешняя служба, которая будет осуществляться и пешим ходом и на машинах
Сроки (сроки могут быть изменены в связи с ситуацией с COVID-19)
Начало приема абитуриентов - июнь 2020 года, вступительные экзамены - июль, начало курса -сентябрь
Обучение - 5 месяцев
Старт патрульной службы в Ереване - первый квартал 2021 г.
Кто может подать заявку?
Любой, кто имеет, по крайней мере, среднее образование и не страдает заболеваниями, предусмотренными списком установленным правительством Армении
Прошедший обязательную военную службу и соответствующий требованиям статьи 11 Закона “О службе в Полиции”
Сотрудники полиции, которые соответствуют тем же требованиям.
О приеме
Общее количество мест приема - 770
Обследование здоровья и физической подготовки
Тест на общие знания и психологическое описание,
Интервью
При равных результатах приема абитуриенты женского пола будут иметь преимущество
Абитуриентам предъявляются минимальные требования (18 - 35 лет, как минимум со средним образованием, для приема не требуется опыта работы).
О ходе обучения
Интересные и динамичные групповые занятия, с минимумом теоретической части, командные и практические занятия будут преобладать
Тактические упражнения и интенсивные занятия по огневой подготовке
Уроки специальной подготовки, которые будут вести специалисты зарубежных правоохранительных органов
Частые встречи-обсуждения с высокопоставленными должностными лицами, депутатами, послами, уроки лидерства
Курсы иностранных языков
Текущие частые тесты, которые облегчат сдачу выпускного экзамена.
Привлекательность службы
Сразу после успешного завершения 5-месячного курса в образовательном комплексе полиции выпускник назначается на работу. Успеваемость в ходе обучения и бывшая служба в полиции могут дать учащемуся преимущество в назначении на должность в группе, соответствующей офицерскому званию
О финансировании
в процессе обучения - 68.000 др., сотрудникам полиции - сохранение зарплаты.
минимальная заработная плата - 320.000 драмов (облагается налогом, 237.400 драмов)
О внешнем виде
Новая форма патрульной службы в соответствии с международными стандартами, оснащенность новыми техническими и специальными средствами, новые автомобили
Перспективы карьеры
Рост по ступеням патрульной службы, при желании и профессиональных достоинствах переход к другим службам в системе полиции после прохождения курса переподготовки в образовательном комплексе полиции.
Профессиональный прогресс, возможность служить в уголовной полиции
Социальные гарантии включены, но не ограничены
Единовременная денежная помощь служащему и члену его семьи при переводе на новое место службы
Единовременная денежная помощь в случае причинения вреда имуществу служащего, вследствие брака, длительной болезни или смерти члена семьи или стихийного бедствия
Служащему и членам семьи - бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях
Медицинское обслуживание служащего и члена его семьи в других медицинских учреждениях со скидкой в 50%, включая операции и медицинские вмешательства, считающиеся дорогими в данной области
Льгота на бесплатное пользование общественным транспортом
Предоставление денежной компенсации за аренду жилого помещения служащими, нуждающимися в улучшении жилищных условий в период службы, в порядке и размерах, установленных правительством Армении
После 20 лет службы в полиции - единовременная выплата в 20-кратном размере минимальной заработной платы, а также военная пенсия на основании коэффициента соответствующей должности
Контакты для вопросов и предложений
Министерство юстиции Армении: +37410 594028; patrol@moj.am
Образовательный комплекс Полиции Армении + 37410 770981; info@edupolice.am
Приходите в полицию…
Станьте лицом новой Полиции, пройдя патрульную службу
* Это не объявление о приеме, объявление о приеме заявок будет представлено в течение ближайшей недели”, - говорится в сообщении.
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