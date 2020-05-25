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Карен Даниелян назначен руководителем аппарата президента Республики Арцах

Карен Даниелян назначен руководителем аппарата президента Республики Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 мая подписал указ о назначении Карена Борисовича Даниеляна руководителем аппарата президента Республики Арцах, освободив его от должности заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах - начальника государственно-правового управления. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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