У воспитанников и сотрудников детского дома “Мари Измирлян” потвержден COVID-19: они изолированы

В детском доме “Мари Измирлян” у 15 человек - 6 сотрудников и 9 детей подтверждена коронавирусная болезнь.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Армении Сона Мартиросян.

“В детском доме “Мари Измирлян” протестированы 46 человек. У 15 из них была подтверждена коронавирусная болезнь - 6 сотрудников и 9 детей. На данный момент никто из учреждения не госпитализирован, так как у них нет симптомов. И работники, и дети чувствуют себя хорошо”, - отметила Мартиросян и добавила, что позавчера температура у одной нянечки поднялась до 37,6 градусов, после чего ее сразу же изолировали.

Пресс-секретарь министерства подчеркнула, что эта няня сейчас находится дома, однако результата ее теста пока нет.

“То есть, мы не уверены, была ли она источником заражения. На данный момент температура нянечки - 37.4”, - сказала Мартиросян.

По ее словам, утром 25 мая территория была продезинфицирована, в настоящее время там работают эпидемиологи, приглашенные из медицинского центра “Арабкир”.

В детском доме “Мари Измирлян” проживают 102 ребенка.

По состоянию на 11:00 25 мая в Армении было подтверждено 7 113 случаев коронавирусной болезни, 3 145 из которых уже выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 3 842 пациента. В общей сложности проведено 51 594 теста. Летальных исходов – 87.

Зафиксировано еще 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Таких случаев 39.

Лилит Демурян