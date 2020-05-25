Есть идея установления автоматов для продажи масок  в общественных местах

Комендатура Армении обсуждает вариант установления автоматов для продажи масок по более низкой цене в общественных местах. Как передает «Арменпресс», об этом в НС сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Назели Багдасарян.

Багдасарян отметил, что в Ереване иногда можно купить маску хотя бы за 150 драмов, а в областях ситуация хуже, они значительно дороже.

“В областях уже появляется третий посредник. На заседании в комендатуре мы вчера обсуждали идею продаж масок в общественных местах посредством автоматических аппаратов, если это будет физически возможно. И в этом случае, думаю, цена маски снизится примерно на 100 драмов, поскольку не будет посредников”, - сказал Геворкян.

Он отметил, что комиссия проводит исследование. “Мы исследуем период с декабря по май, так как в декабре в отношении цен на маски, кажется, не было проблем, сравнили маржу всех 7 крупных компаний и ценовую политику. И есть предварительная картина: стоимость импорта подорожала примерно в десять раз. Но кроме повышения стоимости импорта, размер марж, применяемый при розничных продажах, также нас обеспокоил. На основе этого мы проведем исследования”, - сказал Геворкян и отметил, что они не могут в течение нескольких дней закончить это исследование, так как изучают весь рынок.

В связи с ситуацией с эпидемией коронавируса в Армении наличие масок в открытых общественных местах и их ношение в закрытых общественных местах обязательно. Цены на маски в Армении достигают 220 - 250 драмов.

Анна Григорян