В Армении зафиксировано самое большое число COVID-19 за сутки - 452 новых случая

По состоянию на 11:00 25 мая в Армении подтверждено 7 113 случаев коронавирусной болезни, 3 145 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 3 842 пациента. В общей сложности было проведено 51 594 теста. Зарегистрировано 452 новых случая заражения и 81 выздоровевших. Фактически, зафиксировано самое большое число случаев, заражения, в течение одного дня. Летальных исходов - 87 (еще 6 смертей).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что умершие пациенты: женщины в возрасте 85 и 86 лет, мужчины в возрасте 61, 58, 69 и 67 лет, они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Таких случаев 39.

Один случай смерти - материнская смерть. У 31-летней женщины с предварительным диагнозом коронавируса, спустя 5 дней после родов развилась тромбоэмболия легочной артерии, в результате чего женщина внезапно скончалась. Окончательная причина смерти выяснится после судебно-медицинской экспертизы. В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что это первый случай материнской смерти в этом году.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян