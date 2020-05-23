Арам Ананян направил поздравительное послание по случаю 6-летия создания ИА Арцахпресс

Директор информационного агентства Арменпресс» Арам Ананян направил поздравительное послание директору информационного агентства Арцахпресс Ваграму Погосяну по случаю 6-й годовщины создания агентства.

В сообщении говорится:

"Уважаемый господин Погосян,

сердечно поздравляю информационное агентство Арцахпресс с 6-летием со дня основания. За прошедшие годы, несмотря на множество трудностей и испытаний, возглавляемое Вами агентство сумело добиться огромных успехов, и теперь, я уверен, ИА Арцахпресс готово расширить свою деятельность в новых областях информации.

Все это стало возможным благодаря ежедневной кропотливой работе и преданности делу. Сегодня Арцахпресс – это молодая, но вполне состоявшаяся информационная структура, которая четко позиционирует Республику Арцах на мировой карте новостей. Мы глубоко тронуты вашими успехами и достижениями.

Уверен, что ближайшие годы работы агентства будут отмечены новыми достижениями. Желаю Вам и всему персоналу агентства здоровья, успехов, творчества и счастья, и прошу Вас передать наши слова поздравления всем нашим братьям и сестрам по перу в Арцахе по случаю профессионального праздника».