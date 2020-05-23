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Арам Ананян направил поздравительное послание по случаю 6-летия создания ИА Арцахпресс

Арам Ананян направил поздравительное послание по случаю 6-летия создания ИА Арцахпресс

Директор информационного агентства  Арменпресс» Арам Ананян направил поздравительное послание директору информационного агентства  Арцахпресс  Ваграму Погосяну по случаю 6-й годовщины создания агентства. 

В сообщении говорится: 

"Уважаемый господин Погосян, 

сердечно поздравляю информационное агентство  Арцахпресс  с 6-летием со дня основания. За прошедшие годы, несмотря на множество трудностей и испытаний, возглавляемое Вами агентство сумело добиться огромных успехов, и теперь, я уверен, ИА Арцахпресс готово расширить свою деятельность в новых областях информации. 

Все это стало возможным благодаря ежедневной кропотливой работе и преданности делу. Сегодня  Арцахпресс – это  молодая, но вполне состоявшаяся информационная структура, которая четко позиционирует Республику Арцах на мировой карте новостей. Мы глубоко тронуты вашими успехами и достижениями.

Уверен, что ближайшие годы работы агентства будут отмечены новыми достижениями. Желаю Вам и всему персоналу агентства здоровья, успехов, творчества и счастья, и  прошу Вас передать наши слова поздравления всем нашим   братьям и сестрам по перу в Арцахе по случаю  профессионального праздника».


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