Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

Греция надеется привлечь туристов низкими ценами на товары и услуги

Греция надеется привлечь туристов низкими ценами на товары и услуги

В целях продвижения внутреннего и иностранного  туризма   правительство Греции намерено снизить цены на многие товары и услуги. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает «РИА Новости». 

В частности, это касается цен на полеты на острова, яхты, автобусы, входные билеты в парки развлечений, морские туры. 

Согласно другому предложению, будут скидки на   продукты питания, кофе и безалкогольные напитки. Для компаний в этой области правительство снизило налоги до 24 процентов.

Туристический сезон в стране начинается 15 июня, и с этого дня начинают работать сезонные отели. Ожидается, что иностранные туристы прибудут 1 июля.

По данным местных СМИ, первыми странами, которые посетят туристы, являются Австралия, Кипр, Израиль, Китай, Япония, Дания, Австрия и Балканы. Им не нужно оставаться в карантине, достаточно пройти диагностический тест на коронавирус.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации