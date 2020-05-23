Греция надеется привлечь туристов низкими ценами на товары и услуги
В целях продвижения внутреннего и иностранного туризма правительство Греции намерено снизить цены на многие товары и услуги.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает «РИА Новости».
В частности, это касается цен на полеты на острова, яхты, автобусы, входные билеты в парки развлечений, морские туры.
Согласно другому предложению, будут скидки на продукты питания, кофе и безалкогольные напитки. Для компаний в этой области правительство снизило налоги до 24 процентов.
Туристический сезон в стране начинается 15 июня, и с этого дня начинают работать сезонные отели. Ожидается, что иностранные туристы прибудут 1 июля.
По данным местных СМИ, первыми странами, которые посетят туристы, являются Австралия, Кипр, Израиль, Китай, Япония, Дания, Австрия и Балканы. Им не нужно оставаться в карантине, достаточно пройти диагностический тест на коронавирус.
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