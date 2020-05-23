Греция надеется привлечь туристов низкими ценами на товары и услуги

В целях продвижения внутреннего и иностранного туризма правительство Греции намерено снизить цены на многие товары и услуги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, это касается цен на полеты на острова, яхты, автобусы, входные билеты в парки развлечений, морские туры.

Согласно другому предложению, будут скидки на продукты питания, кофе и безалкогольные напитки. Для компаний в этой области правительство снизило налоги до 24 процентов.

Туристический сезон в стране начинается 15 июня, и с этого дня начинают работать сезонные отели. Ожидается, что иностранные туристы прибудут 1 июля.

По данным местных СМИ, первыми странами, которые посетят туристы, являются Австралия, Кипр, Израиль, Китай, Япония, Дания, Австрия и Балканы. Им не нужно оставаться в карантине, достаточно пройти диагностический тест на коронавирус.