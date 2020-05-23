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Премьер-министр РА ознакомился с ходом работ в интенсивных садах общины Азатаван

Премьер-министр РА ознакомился с ходом работ в интенсивных садах общины Азатаван

23 мая премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Араратскую область с целью  ознакомленя с процессом сельскохозяйственных работ. 

Как  передает Арменпресс,  первой остановкой премьера стала община Азатаван, где он ознакомился с работой интенсивных садов. Премьер-министра Армении сопровождают министр экономики РА Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктуры РА Сурен Папикян и губернатор Араратской области Гарик Саркисян. 

Аграрий использовал программу государственной поддержки. На содержание сада работают  около 12 человек, а во время сбора урожая их будет около 50 человек. Фермер изучил рынок и выращивает в саду особые сорта груш, которые широко реализуются как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. 

Он отметил, что хочет расширить сад, но нет земли, владельцы соседних земель   не хотят их продавать.

В свою очередь премьер-министр отметил, что в настоящее время самой большой проблемой считает нехватку  крупных земель.

Никол Пашинян поинтересовался у министра экономики РА Тиграна Хачатряна, что должен представлять гражданин для создания интенсивных садов,  чтобы получить государственную поддержку.

Министр экономики отметил, что фермер должен принять участие в соответствующих курсах, чтобы государство убедилось, что он обладает базовыми знаниями, а затем обратиться в банк и представить соответствующие документы.


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