Премьер-министр РА ознакомился с ходом работ в интенсивных садах общины Азатаван

23 мая премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Араратскую область с целью ознакомленя с процессом сельскохозяйственных работ.

Как передает Арменпресс, первой остановкой премьера стала община Азатаван, где он ознакомился с работой интенсивных садов. Премьер-министра Армении сопровождают министр экономики РА Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктуры РА Сурен Папикян и губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

Аграрий использовал программу государственной поддержки. На содержание сада работают около 12 человек, а во время сбора урожая их будет около 50 человек. Фермер изучил рынок и выращивает в саду особые сорта груш, которые широко реализуются как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Он отметил, что хочет расширить сад, но нет земли, владельцы соседних земель не хотят их продавать.

В свою очередь премьер-министр отметил, что в настоящее время самой большой проблемой считает нехватку крупных земель.

Никол Пашинян поинтересовался у министра экономики РА Тиграна Хачатряна, что должен представлять гражданин для создания интенсивных садов, чтобы получить государственную поддержку.

Министр экономики отметил, что фермер должен принять участие в соответствующих курсах, чтобы государство убедилось, что он обладает базовыми знаниями, а затем обратиться в банк и представить соответствующие документы.