Резолюция Сената Чехии -существенный вклад в восстановление исторической справедливости: МИД Армении

МИД Армении приветствует принятие Сенатом Чехии осуждающей Геноцид армян резолюции и считает, что это решение является существенным вкладом в восстановление исторической справедливости и почитание памяти жертв. Как передает Арменпресс, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян относительно принятой Сенатом Чехии резолюции, который приводим полностью:

“Мы приветствуем принятие Сенатом Парламента Чешской Республики резолюции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, в которой также осуждаются преступления против человечества, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и геноцид, совершенный против армян в Османской империи.

Единогласное решение Сената Чехии является существенным вкладом в восстановление исторической справедливости и почитание памяти жертв. Это также ключевой посыл в деле предотвращения геноцидов и новых преступлений против человечества”.