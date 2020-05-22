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Резолюция Сената Чехии -существенный вклад в восстановление исторической справедливости: МИД Армении

Резолюция Сената Чехии -существенный вклад в восстановление исторической справедливости: МИД Армении

МИД Армении приветствует принятие Сенатом Чехии осуждающей Геноцид армян резолюции и считает, что это решение является существенным вкладом в восстановление исторической справедливости и почитание памяти жертв. Как передает Арменпресс, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян относительно принятой Сенатом Чехии резолюции, который приводим полностью:

Мы приветствуем принятие Сенатом Парламента Чешской Республики резолюции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, в которой также осуждаются преступления против человечества, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и геноцид, совершенный против армян в Османской империи.

Единогласное решение Сената Чехии является существенным вкладом в восстановление исторической справедливости и почитание памяти жертв. Это также ключевой посыл в деле предотвращения геноцидов и новых преступлений против человечества”. 


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