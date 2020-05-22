Глава МИД Армении представил Масису Маиляну результаты видеоконференции с сопредседателями МГ ОБСЕ

22 мая министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с находящимся в Степанакерте министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха.

Собеседники обменялись мнениями вокруг приоритетных направлений повестки сотрудничества в сфере внешней политики и выразили удовлетворение ходом выполнения Плана консультаций, подписанного между двумя ведомствами. Стороны подчеркнули важность продолжения гармоничных и скоординированных усилий по преодолению внешнеполитических вызовов.

Главы внешнеполитических ведомств Республики Арцах и Республики Армения коснулись процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Зограб Мнацаканян, в частности, представил итоги видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, состоявшейся 19 мая.

Министры также обменялись мнениями о перспективах международного сотрудничества в борьбе с распространением пандемии коронавируса.