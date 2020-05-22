Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 894 за сутки. ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 894, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Уже неделю рост количества инфицированных не превышает 10 тыс. в день.

Общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448. По данным штаба, суточный рост снизился до 2,8% против 2,9% днем ранее.

Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России. Всего на данный момент выписано 99 825 человек. Согласно данным штаба, за сутки выписали 7 144 человека.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции возросло в России за сутки на 150, до 3 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.