По случаю дня рождения Шарля Азнавура оперный театр в онлайн режиме покажет балет “Ла богем”

По случаю 96-летия со дня рождения композитора, поэта, актера и великого армянина Шарля Азнавура Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна в онлайн режиме представит балетную постановку “Ла богем”.

Как передает «Арменпресс», видеозапись спектакля можно посмотреть 22 мая в 20:00 на официальной странице оперного театра в Facebook.

Спектакль поставлен на основе 12 песен Азнавура. Балет - аллегория его образа, его прожитой жизни и его чувств.

Хореограф - Рудольф Харатян, художник по постановке и костюмам - Астхик Степанян. В спектакле заняты Гарегин Бабелян, Татевик Григорян и другие артисты.

Видеозапись будет доступна в течене 24 часов.

Премьера балетного спектакля “Ла богем” состоялась 29 мая 2017 года в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. На премьере спектакля, посвященного Дню рождения Азнавура, присутствовал сам шансонье, которого зрители встречали стоя, морем аплодисментов, скандируя “Браво”.

Анжела Амбарцумян