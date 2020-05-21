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Будут предприняты шагу для пернесения НС Арцаха в Шуши

Будут предприняты шагу для пернесения НС Арцаха в Шуши

Есть желание перенести Национальное собрание Республики Арцах в Шуши, в этом направлении будут предприняты шаги. Как сообщает Арменпресс, новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян заявил об этом в своем выступлении на торжественной церемонии приведения к присяге в ходе специального заседания Национального собрания.

«Надеюсь, что заседания Национального собрания следующего созыва уже будут проходить в Шуши. Есть такое желание перенести Национальное Собрание в Шуши. И мы предпримем шаги в этом направлении», - сказал Арутюнян.

Он рассказал о важной роли Шуши. По мнению Арутюняна, арцахское движение было одной из славных победных страниц армянского народа, венцом которого стало освобождение Шуши. Президент также посчитал символичным, что именно в мае он занимает высшую должность президента Республики Арцах в историческом Шуши.

Национальное Собрание Арцаха в настоящее время находится в Степанакерте.


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