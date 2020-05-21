США предоставят Армении дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19

Правительство Соединенных Штатов Америки посредством Агентства по международному развитию (USAID) предоставит Республике Армения дополнительно 1 млн долларов в качестве содействия в борьбе с COVID-19. Как сообщила Арменпресс в пресс-службе офиса USAID в Армении, данная помощь вместе с предыдущей будет направлена на решение следующих проблем:

подготовка лабораторных систем;

активировать выявление случаев и основанный на событиях контроль;

поддержка технических специалистов для улучшения реакции и уровня готовности;

стимуляция информирования о рисках.

Согласно источник, USAID предоставило Армении финансирование на сумму 2,7 млн долларов для борьбы с распространением коронавируса.