Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 2 102

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 15 мая число инфицированных увеличилось на 2 102, составив 116 635 человек. В результате заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности, погибли 6 902 человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В тяжелом состоянии находятся 2 727 человек. Число выздоровевших увеличилось на 1 297, составив в общей сложности 91 836 человек. Протестировано 658 604 человека.